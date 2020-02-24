НБУ обновил прогноз на 24 февраля по курсу валют

Курс доллара в понедельник, 24 февраля, будет составлять 24,45 гривны за одну единицу. Это на две копейки меньше, чем днем ранее, ведь 23 февраля он был 24,47 за единицу. Курс евро составит 26,41 за одну единицу. Это на одну копейку меньше, ведь днем ранее валюта обходилась 26,42. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Рубль Белоруси в этот день будет по цене 11,04 за единицу. Польский злотый установлен на уровне 6,16, а русский рубль 3,79 за 10 единиц.

Ранее мы сообщали, что эксперты рассказали о ситуации с курсом валют в Украине в ближайшее время.

Курс доллара в стране удивит многих украинцев на следующей неделе. По словам экспертов, самая популярная валюта в мире на будущей неделе в Украине будет стабильна и не преподнесет неприятных сюрпризов.

«Межбанк на следующей неделе ожидается в рамках 24,45-24,55 грн/$», – то есть без существенных изменений, отмечает эксперт Олег Куринной.

В материале идет речь об основных продавцах доллара, а именно - отечественных предприятиях-экспортерах:

«Они продолжают платить налоги, потому конвертируют выручку». А также об агропредприятиях, которые конвертируют свои заработки под посевную. Иностранцы же в сложившейся ситуации, напротив, «пасуют».

Сообщалось, что Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, отправил в Киев группу экспертов.

Пресс-служба МВФ целью визита назвала проведение технических обсуждений.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Напомним, с курсом доллара происходит странное, гривна попытается отомстить

А еще Politeka писала, что курс валют снова удивит украинцев, доллар на грани падения

Также Politeka сообщала, что курс валют снова резко изменился, гривна беспощадна



