Правительственные войска Башара аль-Асада и российские наемники поплатились за свои действия против армии Турции

Об этом информирует Reuters.

По информации Минобороны Турции, сирийские войска при поддержке РФ вновь пошли на провокацию, убив одного их военного и еще двух ранив. Но в этот раз они получили достойный ответ.

Сообщается, что армия Башара аль-Асада и российские наемники понесли колоссальные потери в регионе, куда накануне Анкара перебросила тысячи своих военнослужащих.

Как утверждают местные журналисты, ВС Турции ликвидировали свыше 50 солдат армии Асада, уничтожены 8 танков, 4 БТР, 5 гаубиц и 2 ракетные установки противника. Дамаск пока официально эту информацию не подтверждает.

Более того, в социальных сетях появились новые видео и фото боев. На кадрах видно, как турецкие военные разгромили ЗРПК Панцирь-С1, которым раньше любил хвастаться Владимир Путин. В Минобороны России о потерях традиционно молчат.

Напомним, ночью 28 февраля, в Сирии, войска президента Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну, убив 33 турецких военных.

В ответ Турция нанесла удары по "всем известным" целям в Сирии. После российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками.

Через время Турция объявила, что будет атаковать все наземные и воздушные цели в Сирийской Республике. Для реализации военной операции официальная Анкара заблокировала доступ к популярным социальным сетям.

Чтобы получить поддержку цивилизованного Запада, Реджеп Эрдоган решил открыть границы и запустить сирийских беженцев на территории Европейского Союза.

Напомним, Эрдоган в Киеве не сдержался, Путин в бешенстве

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