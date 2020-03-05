Пять российских военных пострадали при взрыве в воинской части под Печенгой Мурманской области

В пресс-службе Северного флота подтвердили, что пятеро военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы .

Взрыв произошел во время плановых занятий по боевой подготовке из-за «грубого нарушения требований безопасности». В Северном флоте отметили, что в результате этого сработал маломощный имитационный заряд типа «взрывпакет».

Как сообщил Telegram-канал 112, при отработке ведения боевых действий с помощью беспилотных аппаратов произошло ЧП. Оператор потерял управление и один из коптеров рухнул на землю. Прикреплённая к нему имитационная бомба взорвалась.

Находящиеся рядом контрактники получили осколочные и взрывные ранения. Предварительно, трое из них - в тяжёлом состоянии. Сейчас пострадавших экстренно перевозят в военный госпиталь Североморска.

Агентство «СеверПост» подтвердило со ссылкой на свои источники, что в поселок вертолетом отправили врачей из окружного госпиталя.

Минобороны России никаких официальных комментариев не дает.

Печенга — поселок близ российски-норвежской границы. В нем дислоцируется 200-я отдельная мотострелковая бригада Северного Флота.

Ранее сообщалось, что в оккупированном украинском Крыму начались масштабные учения российской военной авиации.

В Черноморском флоте РФ рассказали, что самолеты отрабатывают нанесение ракетных и бомбовых ударов.

Представители оккупантов отметили, что экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота проводят плановое учение по ведению боевых действий с нанесением ударов по наземным и морским целям.

Кроме того, отметили, что завершающим этапом летно-тактического учения станет нанесение ракетного и бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника.

Всего в маневрах задействовано около 15 самолетов, в их числе истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР, которые отработали совместное пилотирование в парах и звеньях, а также провели совместную тренировку с кораблями.

Напомним, Кремль подготовил РФ к новым боевым действиям

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