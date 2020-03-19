Украинские перевозчики столкнулись с серьезной проблемой из-за карантина

В рамках введенного правительством по всей стране карантина в связи с распространением коронавируса в Украине появились определенные ограничения для общественного транспорта. Так, предусматривается, что в маршрутках одновременно могут ездить не большей 10 пассажиров, а в трамваях, троллейбусах и автобусах – не больше 20.

Однако, многие частные перевозчики отказываются выполнять это требование, ведь тогда им придется работать себе в убыток. Это ставит правительство в неловкое положение, когда ему надо либо отменять ограничение, либо доплачивать перевозчикам из городских или других бюджетов, тем самым компенсируя убытки.

«Если заставят возить по 10 человек, то все просто остановят перевозки», - передает слова одного из перевозчиков Телеграм-канал Klymenko Time.

Такая ситуация может спровоцировать полноценный транспортный коллапс в стране. Это остается одной из основных проблем для Украины в рамках карантина.

Напомним, до этого мы писали о том, что нынешний кризис может стать намного серьезнее, чем в 2008 году. Появилась информация, что Офис президента и правительство готовятся к дефолту. Об этом рассказал источник в ОП, отмечая, что власть в настоящее время просчитывает варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.

"Наша экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес, а это означает голодные бунты", - говорится в сообщении.

Также в этом году Украина не сможет выплачивать долги МВФ и кредиторам. В настоящее время, по информации источника, ОП и правительство заняли выжидательную позицию по «дефолту», то есть ожидают, когда какая-то другая страна объявит первой.

"Попросту денег брать неоткуда. Всё замерло. Паралич всех экономических процессов", - отмечается в сообщении.

Напомним, выяснилось, сколько Украина может выдержать на карантине.

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