Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что в стране нашли медицинский препарат, который потенциально поможет излечить новый коронавирус COVID-19

Таким, по его словам является противомалярийный лекарственный препарат Plaquenil.

"Согласно имеющейся научной информации, препарат Plaquenil является потенциально действенным при лечении заболевания COVID-19, поэтому необходимо предотвратить его недоступность", – заявил министр 22 марта журналистам.

Plaquenil запретили выписывать всем медикам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дермато-венерологии и ревматологии, а также инфектологам.

Кроме того, аптекам запретили выдавать лекарство, если в рецепте не указан диагноз пациента и специализация врача. Препарат не может быть выписан больше чем на два месяца.

Напомним, 16 марта, американские исследователи в Сиэтле впервые ввели людям разработанную в короткие сроки вакцину.

«Сейчас мы - команда коронавируса, - сказала эксперимента руководитель исследования Kaiser Permanente доктор Лиза Джексон. - Каждый хочет сделать все возможное в этой чрезвычайной ситуации».

Одна из участниц эксперимента, 43-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Халлер, отметила, что после укола "чувствует себя прекрасно".

Ученые планируют ввести вакцину 45 добровольцам - по две дозы с интервалом в месяц.

Тем не менее, даже если исследование будет успешным, вакцина будет еще недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.

Исследования активно проводятся и в Китае. В настоящее время, в Поднебесной разработаны восемь вакцин - некоторые из них уже показали свою эффективность на животных.

Как сообщалось, украинец, который выздоровел от коронавируса рассказал, как проходило его лечение. "Лечение идет симптоматично. Лечат от симптомов, которые проявляются на данный момент", - говорит мужчина.

Он провел в больнице 20 дней, из которых 2 недели в состоянии болезни, а потом просто ждал выписку. В целом для его семьи лечение от коронавируса было на 70% платным.

Напомним, продукты станут роскошью для украинцев, подорожание не за горами: «Первыми отреагируют…»

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Также Politeka писала, что первый выздоровевший от коронавируса украинец огорошил откровением о лечении: "70% за свой счет".