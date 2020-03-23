Пандемия коронавируса, накрывшая мир, не оставляет никому шанса выйти из нее невредимым, а для Украины она вообще может стать началом грандиозных перемен

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко, передает Politeka.

По его словам, после 29 лет бездействия власти Украина входит а пандемию слабой, напуганной и неуверенной. Чтобы выжить, необходимо откинуть те приоритеты, которыми люди руководствовались раньше.

Политолог уверяет: ближайшие месяцы, а может, и годы, страдания коснуться всех.

«Кто -то умрет. Многие переболеют вирусом. Государство будет балансировать на грани коллапса, а может и войдёт в него. Так будет в десятках стран мира... Есть обстоятельства выше человека. И единственное , что может человек, - принять это вызов и действовать по обстоятельствам, чтобы улучшить свои шансы», – пишет он.

Поэтому если Украина и дальше будет прятать голову в песок, шансы выстоять в этой ситуации у нее невысоки. В противном случае все может сложится только наилучшим образом.

«Это шанс для Украины скинуть балласт, что не давал взлететь. Пришло время, когда возможно все. И нужно избавляться от норм, людей и всего, что не позволяет выплыть в этому цунами. Это банальные слова, но мы ведь были даже неспособны признать банальные развалины и разруху, что вокруг нас. Замки на песке в головах. И проблемы в головах. Очищение десятков миллионов голов - открывает путь к подлинным изменениям. Тогда и катастрофы не произойдёт», – резюмирует автор.

Тем временем в Харькове священники нашли свой способ побороть коронавирус и устроили крестный ход, во время которого возносили молитвы к Богу о защите населения от «смертельной заразы».

Напомним, Ермака разнесли в сети за покупку "Мерседеса" в разгар карантина.

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