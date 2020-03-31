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Верховная Рада дала добро на продажу земли

За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

За проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.

Согласно обновленной версии документа, со второго полугодия 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Отметим, в первые два года будет действовать ограничение на покупку земли – не более 100 га в одни руки.

С 2023 года ограничение составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.

Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.

Доллар и евро рванули в разные стороны, курс валют снова удивит украинцев: подробности

Курс валют в Украине 31 марта спровоцирует панику на рынке, доллар и евро разойдутся в разные стороны.

Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар будет торговаться по курсу 28,0615 за банкноту (-0,1215 грн). Днем ранее он торговался по 28,183 гривны.

Курс евро будет отличаться. Сегодня он будет продаваться по стоимости 30,9617 за купюру (+0,059 грн). В понедельник курс валют был в районе 30,9027 грн.

Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек

Появились детали антикризисного законопроекта № 3275, утвержденного Верховной Радой.

Авторы законопроекта предлагают до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая на территории Украины будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.

До 31 мая продлят сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ. Арендаторы, в свою очередь, освобождаются от уплаты арендной платы при условии, если из-за карантина они не могут пользоваться недвижимостью.

Антикризисным законопроектом предусматривается увеличение лимитов для ФОПов.

Для бесперебойных поставок необходимых медикаментов авторы документа предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.

Также карантин хотят добавить в перечень оснований для получения пособия по частичной безработице.

Помимо этого, авторы предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банковским учреждениям повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.

Также в документе прописана процедура автоматического продления социальных выплат на период карантина, чтобы люди не подвергали себя опасности и не выходили из дома.

Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".

Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.

Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.