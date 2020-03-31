Верховная Рада дала добро на продажу земли
За принятие документа проголосовали 259 нардепов.
За проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.
Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.
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Согласно обновленной версии документа, со второго полугодия 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.
Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Отметим, в первые два года будет действовать ограничение на покупку земли – не более 100 га в одни руки.
С 2023 года ограничение составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено нынешним проектом.
Также в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.
Доллар и евро рванули в разные стороны, курс валют снова удивит украинцев: подробности
Курс валют в Украине 31 марта спровоцирует панику на рынке, доллар и евро разойдутся в разные стороны.
Об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.
Так, доллар будет торговаться по курсу 28,0615 за банкноту (-0,1215 грн). Днем ранее он торговался по 28,183 гривны.
Курс евро будет отличаться. Сегодня он будет продаваться по стоимости 30,9617 за купюру (+0,059 грн). В понедельник курс валют был в районе 30,9027 грн.
Антикризисный закон принят: за что теперь не нужно платить украинцам, полный список поблажек
Появились детали антикризисного законопроекта № 3275, утвержденного Верховной Радой.
Авторы законопроекта предлагают до 30 июня продлить мораторий на проведение неналоговых проверок. До 31 мая на территории Украины будет действовать освобождение от штрафов и пени по ЕСВ, а также мораторий на проверки по нему.
До 31 мая продлят сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ. Арендаторы, в свою очередь, освобождаются от уплаты арендной платы при условии, если из-за карантина они не могут пользоваться недвижимостью.
Антикризисным законопроектом предусматривается увеличение лимитов для ФОПов.
Для бесперебойных поставок необходимых медикаментов авторы документа предлагают освободить от НДС оборот профильных лекарств и медсредств, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19.
Также карантин хотят добавить в перечень оснований для получения пособия по частичной безработице.
Помимо этого, авторы предлагают временно освободить от штрафов и пени взятые до 2017 года потребительские кредиты, а также запретить банковским учреждениям повышать процентные ставки по всем кредитным договорам.
Также в документе прописана процедура автоматического продления социальных выплат на период карантина, чтобы люди не подвергали себя опасности и не выходили из дома.
Напомним, ООН выделяет экстренную помощь Украине: "десятки миллионов...".
Как сообщала Politeka, карантин из-за коронавируса в Украине: объявлены новые правила для кредитов, депозитов и коммуналки.
Также Politeka писала, что украинцам повысят субсидии из-за карантина: когда заработает и кому повезет.