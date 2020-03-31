Курс валют в Украине 31 марта спровоцирует панику на рынке, доллар и евро разойдутся в разные стороны

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар будет торговаться по курсу 28,0615 за банкноту (-0,1215 грн). Днем ранее он торговался по 28,183 гривны.

Курс евро будет отличаться. Сегодня он будет продаваться по стоимости 30,9617 за купюру (+0,059 грн). В понедельник курс валют был в районе 30,9027 грн.

Как сообщалось ранее, курс доллара в Украине ожидается на уровне 29,5 грн, согласно обновленному прогнозу. Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе, который обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, по данным правительства, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

В Кабмине отметили, что с учетом инфляции зарплата фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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