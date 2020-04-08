Ирина Билык опубликовала обращения после скандала, который вспыхнул на ее день рождения
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram-страницу певицы. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
«Спасибо любимый!» - написала она.
Билык выложила короткое видео, которым ее поздравил с днем рождения ее муж Аслан Ахмадов.
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Отметим, 6 апреля Билык праздновала день рождения. Ей исполнилось 50 лет. С поздравлениями публично выступил и Офис президента Украины.
«Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений», - говорится в публикации пресс-службы ОП.
Впрочем, такой жест оценили не все украинцы. Поздравление вызвало буквально скандал. Поскольку украинцы напомнили президенту о том, что в свое время Билык призывала Украину помириться с Россией.
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