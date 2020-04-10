Водитель маршрутки в Николаеве поплатился за свое отношение к ветерану войны на Донбассе

Об этом в своем личном Facebook сообщил пользователь Николай Зелинский, передает Politeka.net.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 9 апреля.

В частности, ветераны боевых действий решили проучить водителя местной маршрутки, который до этого избил десантника Александра Беспалова – инвалида АТО.

Сама стычка с ветераном произошла днем ранее. Водитель маршрутки отказался везти десантника как льготника – инвалида войны. В мае 2019 года Беспалов получил ранение в голову, он пережил кому и операции. После ранения и операций он прошел тяжелую реабилитацию. Он учился заново ходить, есть и говорить.

На следующий день после происшествия водителя решили наказать. "Виновника" заставили стать на колени, но бить его не захотели.

"Передашь всем своим коллегам-«маршрутчикам», что если еще раз хоть кто-то из них, хоть пальцем кого-то подобным образом. Будем просто высекать, вы уже за****", - возмущенно заявили ветераны АТО, которые встали на защиту своего побратима.

"Ребята молодцы, спасибо и низко кланяюсь Вам, что защитили патриота-инвалида от подонка. И я хотела бы знать какой перебор. Мальчик здоровье свое положил, чтобы здесь могли жить нормальной жизнью, сидеть в барах, ездить на заработки...", "Таким ставать или не ставать, все равно такой скотиной и останется", - поддержали украинцы ветеранов АТО в комментариях.

Gepostet von Ілля Зелінський am Donnerstag, 9. April 2020

Ранее мы рассказывали о том, что внезапно ушел из жизни опытный разведчик ВСУ. В частности, умер ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович.

Киселев Евгений возглавлял управление разведки Сил специальных операций. Последние месяцы жизни полковник Киселев посвятил обучению боевой подготовке украинских пограничников. У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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