Он уверен, что только тогда Украина станет идеальной

Украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что для украинцев, которые не могут выучить украинский язык нужно создать гетто

Его слова передает "Украинская правда. Життя".

По его словам, таких людей нужно "отделить от общества".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально-опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - заявил он.

По его словам, только после того, как украинский язык станет господствующим в обществе страна станет идеальной.

"Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях", - уверен музыкант.

Ранее Скрипка высказался о конфликте Украины с РФ. Певец выразил мнение, что война на востоке Украины является одним из заключительных актов распада Советского Союза.

"Война, в которой мы находимся, - это мы отрываемся от информационной, исторической пуповины империи. Это продолжение развала Советского Союза. Это когда человек физически уже умирает, клетки еще живы, а душа позже отходит. Аура Советского Союза еще не умерла. Это сейчас агония Советского Союза", - отметил Скрипка.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.