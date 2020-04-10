Сбросить 10 килограммов за месяц реально, однако это будет слишком сильным стрессом для человека



Об этом в эксклюзивном интервью для Clutch рассказала фитнес-тренер, основательница студии "Фактура", консультант популярных изданий и програм, а также персональный тренер многих селебрити Ксения Литвинова.

"Начнем с того, что нам нужно понимать, какая форма изначальная. Если ко мне приходит женщина, которая весит 90 кг и говорит, что хочет сбросить за месяц вес до 65, то это нереальные вещи, и я не смогу привести барышню к этому весу за месяц.

Я всегда говорю честно: При всех усилиях мы можем помочь сбросить 10 кг, но вам будет слишком тяжело эмоционально. Вы будете стрессовать, и не будете хотеть меня видеть, как минимум. 10 килограммов за месяц сбросить можно, 30 - нет. Поэтому если мы говорим о большом сбросе веса за маленький промежуток времени, то это нереально.

Если мы говорим о 3 килограммах, которые зачастую мешают девочкам, то для всех тренеров это очень как бы анекдотический подход. Мы всегда внутренее улыбаемся, но конечно решаем эту проблему. 3 кг сбросить реально за месяц спокойно. Полкилограмма в неделю мы можем безопасно и спокойно терять.

Если вы теряете 9 кг, а весите при этом 60 кг, то это приведет к истощению организма. После этого организим "поломается", заболеет и я бы никакому тренеру не рекомендовала делать такие убийственные программы для людей", - ответила звездный тренер.