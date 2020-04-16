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Украинским пенсионерам урежут выплаты: кто пострадает уже в апреле

В Украине собираются проиндексировать пенсии и обеспечить дополнительные выплаты, однако это коснется не всех.

Указанные операции проведут в апреле пенсионерам возрастом от 80 лет, и получающим меньше 5000 гривен.

Кроме того, стало известно, что некоторым людям пенсионного возраста и вовсе собираются сократить сумму денежного обеспечения.

В частности, индексацию могут убрать тем, кто неофициально подрабатывает и скрывает это от Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Курс валют слетит с катушек, гривне не оставят ни единого шанса: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 16 апреля спровоцирует панику в обменниках, гривна прогнется под давлением доллара.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Сегодня сто долларов обойдутся вам в 2722,19 гривен. Днем ранее их стоимость была равна 2708,99 гривнам (+13,2).

Совершенно другая ситуация, согласно прогнозу Национального банка, будет и с курсом евро: купюра в сто евро обойдется вам в 2963,51 грн, хотя сутками раньше пришлось отдать 2970,81 грн (-7,3).

«До 153 тысяч»: Зеленский ввел новые драконовские штрафы для украинцев, подписан закон

На фоне масштабного лесного пожара, который подобрался вплотную к Чернобыльской зоне отчуждения, власти решили ужесточить наказания за поджог травы в Украине.

15 апреля президент подписал указ, предусматривающий появление более строгих штрафов за такие нарушения. Об этом сообщили в Офисе президента.

За загрязнение атмосферного воздуха: 30 600 – 61 200 грн;

За уничтожение или повреждение объектов растительного мира вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог: от 91 800 до 153 тыс. грн;

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах: 1 530 – 15 300 грн;

За самовольное выжигание растительности или ее остатков: 3 060 – 21 420 грн;

За самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда: 6 120 – 30 600 грн.

Напомним, почему карантин в церквях не работает и что будет на Пасху: "Зеленский боится это делать".

Как сообщала Politeka, решение Зеленского отразится на миллионах украинцев: "военные будут ограничивать...".

Также Politeka писала, что суровый Зеленский срочно заявил об отмене Пасхи и нашел украинцам замену.