В Киеве задержали заместителя главы КГГА за нападение на полицейского

В Киеве задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Задержание произошло 26 апреля на улице Льва Толстого.

Правоохранители остановили автомобиль Mercedes, который ехал с выключенными фарами. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

"Сбоку от Костенко сидел еще один чинуш - Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного подурачиться перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете, кто мы", "и завтра вот вас здесь и следа не будет" и тд. Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а потом вообще набросился на него с кулаками", - говорится в сообщении.

Заместителя Кличко задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.

Курс валют резко изменился, доллар и евро скакнули вверх: НБУ предупредил украинцев

Курс валют в Украине 27 апреля покажет настоящее лицо доллара и евро, которые воспользовавшись моментом, атакуют гривну.

К примеру, доллар сегодня будет торговаться по 27,1441 грн за банкноту, хотя днем ранее он был в районе 27,0137 грн (+0,1304).

А вот курс евро пойдет еще дальше. За одну купюру придется отдать 29,3306 грн. Перед этим она стоила 29,1383 грн (+0,1923).

Пенсии и субсидии снова пересчитают, украинцам выдали важную деталь: "С первого мая будет..."

В мае в Украине проведут индексацию пенсий, а также пересчитают субсидии на неотопительный сезон.

Так, согласно постановлению правительства, с 1 мая будет осуществлена индексации пенсий с применением коэффициента 1,11. Минимальная прибавка к пенсии составит 100 грн, а минимальный размер пенсии для лиц, соответствующих требованиям по стажу, составит 2100 грн.

Кроме того, в мае проведут перерасчет размера субсидий на неотопительный сезон. Такой перерасчет будет осуществлен автоматически, получателям субсидий не нужно будет посещать с этой целью органы соцзащиты.

Напомним, пенсии в Украине массово урезают: кто пострадает и что делать, чтобы не потерять деньги.

Как сообщала Politeka, украинцам снова пересчитают зарплаты, официальное заявление: на сколько вырастет минималка.

Также Politeka писала, что изменены правила оплаты коммуналки, что нужно знать и кого это коснется.