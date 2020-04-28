Новости, которые вы могли пропустить

Массовый бунт под окнами Зеленского двинулся дальше, все в огне: новые кадры происходящего

Пикет вечером 27 апреля под окнами Офиса президента Владимира Зеленского перерос в бунт у дома генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Причиной бунта стало закрытие СБУ досудебного расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Украинцы возмутились тем, что до конца следствия еще оставалось три месяца. Пикетчики уверены, что "дело сливают".

После Офиса президента протест продолжился под домом, где предположительно проживает Венедиктова.

Сын Януковича внезапно объявился на Донбассе, шайка продолжает грабить Украину

Фирма сына экс-президента Виктора Януковича Александра получила в ОРДЛО шахту "Чайкино" с запасами угля в 100 млн тонн.

Об этом рассказал журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале.

"На телеканале, который захвачен боевиками ДНР, вышел любопытный сюжет о компании "Мастер-торг"... Эта компания каким-то образом взяла в эксплуатацию макеевскую шахту "Чайкино" и теперь добывает на этой шахте уголь... В сюжете частник подается чуть ли не героем... что пришли люди, взяли себе шахту с запасом в 100 млн тонн угля... Эта компания непростая, она связана с сыном беглого президента", - отмечает журналист.

Казанский подчеркнул, что официальный основатель "Мастер-торга" Дмитрий Егурнов - лицо, приближенное к окружению главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина.

Доллар и евро разбежались в разные стороны: НБУ изменил курс валют, названы новые цифры

Национальный банк обнародовал стоимость доллара и евро на 28 апреля.

Так, согласно данным на сайте регулятора, во вторник, 28 апреля, доллар подешевеет на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. НБУ установил курс на уровне 27,10 гривен.

При этом курс доллара на 27 апреля составлял 27,1441 гривен.

Курс евро на 28 апреля застынет на отметке 29,41 гривен, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

Как сообщала Politeka, курс валют слетит с катушек, доллар резко пойдет на спад: к чему готовится украинцам.

Также Politeka писала, что "обвалится": украинцам назвали курс доллара перед майскими праздниками.