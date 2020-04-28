Национальный банк обнародовал стоимость доллара и евро на 28 апреля

Так, согласно данным на сайте регулятора, во вторник, 28 апреля, доллар подешевеет на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. НБУ установил курс на уровне 27,10 гривен.

При этом курс доллара на 27 апреля составлял 27,1441 гривен.

Курс евро на 28 апреля застынет на отметке 29,41 гривен, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, 27 апреля курс евро составлял 29,3306 гривен.

Ранее мы сообщали, эксперты дали прогнозы, что будет с курсом перед майским праздниками. По словам аналитика Олега Пендзина, существенных изменений курса национальной валюты за четырехдневную рабочую неделю не произойдет. Другой эксперт Андрей Шевчишин также уверен, что на укороченной неделе нынешняя стабильная ситуация сохранится.

Ранее мы сообщали, глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко в ответ на вопрос о том, почему Кабмин заложил в бюджет курс доллара на уровне 29,5 гривны, сообщил, что проводится постепенная девальвация гривны для стабилизации ситуации в экономике.

Министр напомнил, что политика курсообразования – компетенция исключительно НБУ. В свою очередь, Минфин может лишь рекомендовать избегать стремительной девальвации национальной валюты.

«Вспомните ситуацию в начале марта. Тогда был серьезный риск стремительной девальвации. Сейчас ситуация успокоилась, спекулятивный фактор убран, но торговое сальдо остается отрицательным. Это означает, что экономически нам было бы целесообразно позволять постепенную девальвацию гривны», - пояснил Марченко.

Напомним, деньги закончились, принято жесткое решение: кого Кабмин Украины оставил без выплат.

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