Украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что война на Донбассе в некотором смысле помогла украинскому обществу

По его славам, конфликт помог сплотиться украинскому обществу.



"Можно сказать даже такую неожиданную вещь, что война пошла на пользу украинскому обществу. Вся Украина включилась в волонтерское движение. Помогают и раненым, и сиротам, отправляют одежду, еду, люди сдают кровь", — поделился музыкант.

Он отметил, что люди "проснулись", начали чувствовать ответственность за себя, за своих детей, за завтрашний день.

При этом Скрипка не разделяет радость некоторых соотечественников за гибель боевиков (речь о Гиви и Мотороле) на Донбассе.

"Я считают так: неправильно, когда люди радуются, ведь это смерть человека", — сказал музыкант.

Ранее, украинский рок-музыкант заявил, что для украинцев, которые не могут выучить украинский язык нужно создать гетто.

По его словам, таких людей нужно "отделить от общества", и только после того, как украинский язык станет господствующим в обществе страна станет идеальной.

"Я хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде. Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов. Если люди не владеют украинским, они имеют полное право искать работу в других краях", - уверен он.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.