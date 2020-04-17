Как теперь получить медицинскую помощь

В Украине изменили правила заключения декларации с семейным врачом

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Также внесены изменения относительно алгоритма заключения договора с семейным врачом. Он существенно упрощен. Поэтому советуем заключать договоры с семейным врачом. Все можно сделать в режиме онлайн сегодня", – сообщил глава Минздрава Украины.

Напомним, с 1 апреля 2020 года в Украине начала работать программа медицинских гарантий.

Согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

Если же у кого-то все еще нет декларации с семейным врачом, то он рискует остаться без бесплатной амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

Помимо этого, без декларации пациенты могут не рассчитывать на хирургическое вмешательство и прохождение диагностик/обследований. Также отсутствие декларации делает невозможным получение необходимых препаратов.

Отметим, по состоянию на 1 марта 2020 года, декларации с семейными врачами подписали 29 миллионов украинцев.

Напомним, больничных больше не будет, медреформа дошла и до этого, готовьтесь к удару.

Как писала Politeka, врач из Киева на своем примере раскрыла ужасы украинской медицины.

Также Politeka сообщала, за что украинцам придется платить после медреформы.