В Украине изменили правила заключения декларации с семейным врачом
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"Также внесены изменения относительно алгоритма заключения договора с семейным врачом. Он существенно упрощен. Поэтому советуем заключать договоры с семейным врачом. Все можно сделать в режиме онлайн сегодня", – сообщил глава Минздрава Украины.
Напомним, с 1 апреля 2020 года в Украине начала работать программа медицинских гарантий.
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Согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.
Если же у кого-то все еще нет декларации с семейным врачом, то он рискует остаться без бесплатной амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
Помимо этого, без декларации пациенты могут не рассчитывать на хирургическое вмешательство и прохождение диагностик/обследований. Также отсутствие декларации делает невозможным получение необходимых препаратов.
Отметим, по состоянию на 1 марта 2020 года, декларации с семейными врачами подписали 29 миллионов украинцев.
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