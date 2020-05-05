Музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал, как Украине избавиться от влияния России

"Сотни лет мы находимся под гнетом России, так что это сначала внешняя проблема теперь пустила у нас глубокие корни. Хотя, безусловно, это явление серьезно подпитывается извне", - уверен музыкант.

По его словам, для начала Украине нужно выйти с информационного и культурного пространства РФ.

"Моя стратегия, мое мнение — мы должны построить свое информационное и культурное пространство. Сейчас оно не сформировано. Мы все еще живем в российском информационном шлейфе и достаточно закрыты от Европы, США, не говоря уже о Польше, Молдове, Румынии, Беларуси", — пояснил он.

По его словам, Украина сама виновата в "поверхностном" отношении других стран.

"Мы сейчас ищем поддержки и уважения всего мира, и удивляемся, когда к нам относятся поверхностно. На самом деле, как к нам относиться серьезно, если все видят, что мы сами себя не уважаем, сами не знаем свою историю, не защищаем ни язык, ни культуру, ни территорию", — уверен музыкант.

Кроме того, он отметил, что в Украине бытового патриотизма не существует.

"Не многие понимают, что в эфире должен быть украинский язык, и не какие-то жалкие 25-35%. С другой стороны — есть показной патриотизм со стороны власти, который часто заканчивается пафосными словами", — отметил артист.

Ранее, украинский рок-музыкант заявил, что для украинцев, которые не могут выучить украинский язык нужно создать гетто или они имеют полное право "искать работу в других краях".

По словам Скрипки, сам он разговаривает на разных языках, исходя из ситуации.

«Я когда хочу говорю по-английски, по-французски, по-испански немного. Я и по-русски говорю с людьми, которые меня не понимают!», — пояснил он.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.