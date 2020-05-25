Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан посетил Киевский зоопарк, где у него возник конфликт с козой
Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист Роман Сухан. (Чтобы посмотреть – просролльте вниз)
События происходило в контактном зале зоопарка, где все желающие могут покормить и погладить животных. Во время такого общения коза выхватила целый стакан с овощами у ребенка. В этот момент возле самой ограды вольера стоял и Богдан она схватил козла за ухо и начал тянуть со словами «отдай, отдай». Затем экс-глава ОП ударил животное по голове со словами "Козлина ты дурная". При этом, когда стаканчик Богдан все же отвоевал у животного и угощение упало на землю, ребенок расплакался.
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Дальше Богдан попытался прокатить на другой козе своего песика, которого держал в руках, но это ему не удалось.
На видео также можно заметить, что Богдан, как и большинство посетителей зоопарка, среди которых много детей, пренебрегли средствами индивидуальной защиты, многие из них без масок. Социальной дистанции также никто не придерживается.
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