Речь о тех машинах, которые были конфискованы

В ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом» сообщили о бесплатной раздаче автомобилей на еврономерах, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал "Укравтопром".

Так, согласно сообщению, евробляхи, конфискованные в связи с попыткой провезти на них контрабанду и выставленные на продажу на электронных торгах - не распроданные за три сессии - поступают в распоряжение комиссии, которая принимает решение, в чье пользование безвозмездно их передать.

Отмечается, что получить евробляху смогут, в первую очередь, медицинские и социальные учреждения, военные части, а также учреждения пенитенциарной системы, детские дома семейного типа, благотворительные фонды и госорганы.

Ранее мы писали, с 23 мая в вступили в действие новые поправки в налоговый кодекс, которые предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей. Правда, это касается продажи более двух авто в год. Первый автомобиль за год остается по нулевой ставке.

Если раньше при продаже (обмене) в течение одного года третьего и последующего автомобиля нужно было заплатить государству 5% его стоимости, то теперь – 18%. Новый налог касается не только легковых автомобилей, но и любого другого транспорта, в том числе, прицепов, мопедов и мотоциклов.

При этом, если в течение одного года продать одно транспортное средство, то налог платить не нужно. Если два, то государству придется отдать 5% его цены, как и раньше.

Авторы изменений в Налоговый кодекс уверены, что нововведение никак не скажется на простых автомобилистах. Ожидается, что «под удар» попадут перекупщики авто. Им теперь нужно или выходить из "тени" и платить налоги, или отказаться от своего бизнеса.

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