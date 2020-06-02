Украинские олигархи ничего не делают для своей родины



Как передает Politeka.net, такое мнение выразила блогер и волонтер Наталья Юсупова на своей страничке в Facebook.



Она напомнила, что миллиардер Илон Маск вложил свои личные деньги, для того, чтобы прославил свою страну и дал шанс человечеству путешествовать за пределами Земли, а вот украинские богачи такими поступками похвастаться не могут.

"Грустно думать, что все самое потрясающее и невероятное для землян происходит не в нашей стране. Список Форбс с самыми богатыми людьми страны у нас есть, миллиардеров много, а что они сделали для Украины?? Ничего! Читая их декларации противно становится. По сто участков земли, сотни картин, десятки машин, крокодиловые сумки, соболиные шубы, десятки часов и ничего полезного для страны! Сколько нужно наручных часов человеку, зачем столько??!", - недоумевает блогер.



Также волонтер напомнила о пожертвованиях известных личностей в других странах, отметив, что в Украине такого и близко не наблюдается.

"Кто-то знает о подобном в Украине?? Может у нас в медицинских учебных заведениях есть научные лаборатории?? Кто-то из отечественного списка Форбс открыл университет, музей, театр, построили стадион, мед центр, провели важные исследования, что?? Грабят на миллиарды, выделяют копейки, как подачку, больше ничего. Украинцы уезжают за границу, потому что физики, химики, медики, музыканты, ученые, здесь (в Украине - ред.) не нужны. Тут нужны только рабы", - заключила она.

Ранее мы сообщали, что политик Николай Томенко выразил уверенность, что украинские политики и олигархи могли бы сделать прекрасный подарок украинцам, отреставрировав Национальный художественный музей и пополнив его фонды своими коллекциями.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".



