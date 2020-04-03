Скандал з нападом на журналістів у Києві отримає продовження
Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook написав заступник глави МВС Антон Геращенко.
Як відомо, вчора, 2 квітня, відбулося відразу два напади на журналістів телеканалів ZIK і Espresso.
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Знімальні групи вирішили зняти, як жителі Києва виконують норми карантину і прийшли з перевіркою на одну зі спортивних майданчиків.
Під час зйомок на журналістів напав чоловік, який почав штовхати репортера і оператора, намагаючись пошкодити йому камеру.
Як повідомив Антон Геращенко, силовики затримали чоловіка, який вчора напав на знімальну групу ZIK.
«Той самий, що вчора кричав: «Мені плювати на Закон» і «Мені за це нічого не буде». Поліція свою роботу виконала. Далі справа за судом», - сказано в публікації заступник глави МВС.
Українці подякували правоохоронцям за оперативність і закликали нападника зараз повторити на камеру те, що він вигукував вчора на адресу журналістів.
"Спасибі за роботу", "Респект", "Шапіто", "Гідну відповідь", "Закон один для всіх", "Відмінно, ще б нападника на журналістів Espresso знайти", - написали вони в коментарях.
Раніше ми розповідали про посилення карантину в Україні. За словами глави МОЗ Максима Степанова, в Україні не хочуть повторення італійської або іспанської сценаріїв.
Він зазначив, що незабаром в Україні буде обмежено пересування людей за часом перебування на вулиці. Крім цього, влада хоче ввести обов'язковий масковий режим.
Наголошується, що закриють всі спортивні майданчики, всі сквери. Будуть заборонені всі масові будь-які події.
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