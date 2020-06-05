Полутеневое лунное затмение в знаке Стрельца произойдет в пятницу, 5 июня 2020 года

Затмение начнется около 21:00 по киевскому времени и продлится до полуночи. Максимальная фаза будет 0,57 в 22:25. В полутень погрузится южный край диска Луны. Продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут.

При полутеневом уменьшается свечение луны, а в цвете появляются красно-коричневые тона. При максимальном затмении можно будет увидеть небольшое затенение на южной части Луны. При этом цвет Луны около середины затмения может стать похожим на цвет чайного настоя.

Разглядеть явление можно и без телескопа, но нужно смотреть внимательно.

Тем, хто хочет сохранить изображение лунного затменя, советуют использовать установленную на штативе зеркальную фотокамеру с объективом с фокусным расстоянием не менее 200 мм. Также можно поднести камеру смартфона к окуляру телескопа.

Лунное затмение 5 июня 2020: что нельзя делать?

Употребление алкоголя может подталкивать на действия, о которых будете жалеть.

Не выясняйте ни с кем отношений, старайтесь всячески уходить от конфликта.

Не делайте предложения руки и сердца, не начинайте романических отношений, лучше даже отказаться от свиданий в этот день.

Не начинайте важных дел, не подписывайте спорные контракты, не идите на сделки, в которых хоть немного сомневаетесь.

Не рекомендуется гулять допоздна, проводить время в сомнительных компаниях.

Стоит воздержаться от необдуманных покупок, особенно дорогостоящих.

Астрологи предупреждают, что вероятность разных видов катастроф в период влияния затмений возростает. В это время могут обостряться конфликты, протесты, возникать пожары, катастрофы в аэропортах или необычные метеорологические явления.

Возможны нелогичные или неправильные решения, принятые мировыми лидерами, а также проведение выборов, которые впоследствии принесут потери и разочарования.

Лунное затмение 5 июня 2020: что можно делать?

Время считается очень способствующим для отказа от вредных привычек.

Это также отличное время отпустить те отношения, которые утратили актуальность и тяготят вас.

Стоит выбросить все ненужные вещи из дома и мысли из головы.

Займитесь самоанализом, составьте план на будущее.

Найдите время для медитации и отдыха.

Лунное затмение 5 июня 2020: приметы

В это время могут открываться новые грани неизвестной ранее жизни. Энергия луны может подтолкнуть к решению важных проблем и открыть новый путь. Стоит обратить внимание на различные знаки, они могут помочь определить дальнейшее течение жизни, иногда такие "подсказки" могут оказаться судьбоносными. Стоит прислушиваться к внутреннему голосу, не бояться раскрывать себя. В этот период появляется шанс постичь себя и найти свое истинное предназначение.

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