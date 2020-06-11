Большинство населенных пунктов будущего Ирпенского района выступили категорически против того, чтобы административным центром будущего района был город Буча Киевской области

Половина общин выступают за центр района в Ирпене, а половина в Вышгороде.С соответствующими письмами общины обратились к руководству области и Правительства. Все подписанты не видят Бучу районным центром, ведь она не соответствует Методике, утвержденной Кабмином, сообщает Народная Правда.

К Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю на поддержку райцентра в городе Ирпень обратились с открытым письмом большинство депутатов городского совета города Вишневое, в.а. Ирпенского городского головы Андрей Литвинов, в.а. Коцюбинского поселкового головы Сергей Даниш, председатель Михайловка-Рубежовского сельсовета Андрей Помазан, Козинцовский сельский голова Владимир Выгинный, Горенський сельский голова Анатолий Драпей, Бузовской сельский голова Сергей Кижлай. Все они аргументировали, что Буча не может быть районным центром согласно Методики формирования районов, утвержденной Кабмином.

Подписи депутатов городского совета. Вишневое за райцентр в Ирпене

Подписи за предоставление статуса центра района городу Ирпень

Вместе с тем, в своем открытом письме председатель Вышгородского районного совета Ростислав Кириченко, председатель Иванковской районной совета Валерий Потієнко, председатель Полесского районного совета Андрей Слепченко, председатель Бородянской районной рады Георгий Ерко, Вышгородский городской голова Алексей Момот тоже не видят Бучу районным центром, а предлагают, чтобы центром Ирпенского района был в городе Вышгород.

Подписи Вышгородского городского головы и райсоветов за м. Вышгород в качестве центра района

Таким образом, информация Народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк и мэра Бучи Анатолия Федорука о поддержке большинством населенных пунктов райцентра в Буче оказалась фейком, цель которого – ввести в заблуждение КОДА, Кабмин и парламентариев.

Напомним, что 10 июня под стенами Кабмина прошла акция “Чернышов, услышьте Ирпень!”, на которой сотни жителей Киевщины призвали Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева поддержать формирование Ирпенского района с центром в городе Ирпень, который больше всего по всем критериям соответствует принципам формированию районов и имеет всю необходимую инфраструктуру.

На сегодня на территории Ирпенской городской территориальной общины уже успешно работают и не требуют финансовых затрат на создание государственные и коммунальные учреждения.

В частности, Управление Пенсионного Фонда, Управление Госказначейства в г. Ирпене, Управления ГУ Государственной налоговой службы, городской отдел Государственной миграционной службы Украины, Ірпінсько-Бучанский объединенный городской военный комиссариат, Ирпенский городской отдел ГУ ДСНС Украины в Киевской области, Ирпенский городской центр занятости населения, Ирпенский городской суд Киевской области, Ирпенский филиал «Киевоблгаз», Ирпенский РП ПАО «Киевоблэнерго», Киевская областная филиалом ОАО «Укртелеком», Ирпенское отделение полиции ГУ НП в Киевской области.

Ирпенским властью был создан ряд успешных коммунальных предприятий. В частности, Управление труда и соцзащиты населения, Управления образования и науки, Отдел культуры (музыкальная школа, библиотеки, дома культуры), Служба по делам детей и семьи, КП «Теплоенергопостач», КП «Ірпіньводоканал», Архивный отдел, Трудовой архив, медицинские учреждения (Ирпенская центральная больница, Ирпенский роддом, Ирпенская детская больница, Ирпенская поликлиника, Ирпенская стоматология).

В апреле месяце 2020 года за 19 дней было реконструировано и оборудовано современным медицинским оснащением инфекционное отделение Ирпенской центральной городской больницы.

Сейчас осуществляется строительство современного медцентра, направление которого – охрана здоровья матери и ребенка с приемным отделением, детским стационаром, детской реанимацией, родильным и гинекологическим отделением.