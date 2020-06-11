Украинский музыкант Олег Скрипка высказался об украинских артистах, которые поют на русском языке

Своим мнением Скрипка поделился в интервью 2016 года латвийскому изданию Delfi.

"Тех, кто живет в Украине и поет по-русски, украинскими музыкантами нельзя называть. Это люди, которые волею случая живут и зарабатывают деньги на территории Украины", - заявил Скрипка.

По его словам, в настоящее время никто не развивает украинскую музыку и потому ее доля в радиоэфире составляет всего 2%.

Ранее мы писали, что российский шоумен Отар Кушанашвили рассказал, чем для России обернется конфликт с Украиной

Он отметил, что триумф Кремля после аннексии Крыма обернулся настоящим адом для граждан России, которые обеднели из-за санкций.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин надеялся при помощи захвата украинского полуострова поднять собственный рейтинг в глазах российских обывателей. Шоумен назвал аннексию Крыма "одиссеей проигрыша".

"Крым – это одиссея грандиозного проигрыша тех, кто считает себя триумфатором; псевдорусская квазирулетка в поддавки самому себе; уравнение хамства, известного каждому: когда слова "слышь, это мое" звучат как приговор, а смотрятся памятником среднему пальцу. Крым – это гангстерский фокус ВВП (Владимира Владимировича Путина. – Ред.), который на каких-то главных весах перевесит все то, что он сделал за вечность, которую правит. Крым (для России прим ред) – урок самосохранения в чумные времена, оселок на человечность, долговая яма, бабуля, навсегда почившая с репликой чинодрала: "Денег нет, но вы держитесь!"; рай, ставший чистилищем; Россия, назад", - отметил артист.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.