Известный украинский телевизионный педиатр, к мнению которого прислушиваются миллионы родителей, Евгений Комаровский, показал себя почти тридцатилетней давности

Как передает Politeka.net, в День медработника доктор опубликовал черно-белый архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором ему 20 лет. Молодой Комаровский предстал в белой униформе медбрата - примечательно, что уже тогда он носил усы.

"Ностальгическое. Здесь мне 20 лет. Медбрат отделения реанимации НИИ общей и неотложной хирургии. И одновременно студент 4-го курса мединститута. Харьков", - подписан кадр.

Пользователи кинулись поздравлять Комаровского с профессиональным днем, отмечая, что тот "почти не изменился" за три десятка лет.

"Ну Вы не сильно изменились☺️👍🏻"

"Красавец доктор👍🏻"

"Вот это да!🤩 как же всегда интересно посмотреть на фото много лет назад😊"

"Медицинская униформа🔥"

"Вусы - значит доктор 😁"

"вы ничуть не изменились 😍"

"Обалдеть😊"

"Какой Вы хорошенький!!!"

"Усы все неизменны👍😄"

Ранее мы сообщали, Комаровский рассказал, почему детям полезно рассказывать страшные сказки. Это настоящая групповая психотерапия, которая помогает бороться со страхами, по мнению эксперта.

Доктор отметил, что страшилки помогают брать страх под контроль и дают возможность «бояться вместе». Кроме этого, их рассказывают в безопасной обстановке, поэтому такие посиделки - это испытательный полигон перед столкновением со взрослыми страхами.

Доктор уверяет, что при помощи страшилок развивается психика ребенка, ведь не зря с малышами играют в «козу-дерезу». Услышанные страшилки дают ребенку ощущение победы над страхами, ведь в игровой форме он переживает страх вместе с главным героем и родителями или друзьями.

Напомним, что доктор Комаровский доступно объяснил, как победить опасный вирус: "Когда большинство...".

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