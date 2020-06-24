“Отче наш” – это очень мощная молитва,с которой связано много тайн и интересных фактов

Об этом сообщается на Facebook-странице Свято-Покровской религиозной общины Украинской православной церкви с. Бобрица.

Отмечается, что строки молитвы скрывают в себе тайный смысл.

Что касается языка молитвы, то все самые древние тексты молитвы “Отче наш”, которые известны в наше время, – это тексты древнегреческим диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Как известно, языком Иисуса Христа был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась.

Отмечается, что Иисус произносит текст молитвы при разных обстоятельствах. В Евангелии от Матфея “Отче наш” входит в состав Нагорной проповеди. А вот у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу “научить молиться”.

Молитву “Отче наш” применяли с самых ранних христианских времен. Общее распространение как главная христианская молитва получил вариант Евангелия от Матфея.

Именно этот текст подан в Дидаху, древнейшем памятнике христианской письменности (конец I – начало II века). К тому же там есть указания произносить молитву трижды в день.

Текст самой молитвы звучит так:

“Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя твое,

Да приидет царствие твое,

Да будет воля твоя,

Как на небе, так и на земле.

Хлеб наш насущный дай нам днесь;

И остави нам долги наши,

Как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение,

Но избавь нас от лукавого”.

Смысл молитвы «Отче наш» заключается в том, что она является универсальным Божьим словом, которое можно использовать для разнообразных нужд. Как для благословения своего пути, так и для защиты от зла, от болезни и от любого бедствия.

Главная тайна этой молитвы – в ее силе. Бог спасал многих людей, которые читали “Отче наш”,когда находились под угрозой.

Существует много историй спасения, которые свидетельствуют о невероятных возможностях этой молитвы.

Чтение “Отче наш” может помочь даже избежать смерти.

Так, один из ветеранов Второй Мировой войны на имя’я Александр в письме к жене описал историю, которая приключилась с ним в 1944 году. Он был немцами и ждал своей гибели.

«Я с ранением в ноге лежал в доме, услышал стук шагов и немецкий язык. Я понял, что сейчас умру. Наши были близко, но рассчитывать на них не приходилось. Я не мог пошевелиться – не только потому что был ранен, но и потому, что оказался в тупике. Ничего не оставалось, кроме как молиться. Я готовился к смерти от руки противника.

Они увидели меня – я испугался, но не перестал читать молитву. У немца не оказалось патронов – он начал о чем-то быстро говорить со своими, но что-то пошло не так. Они резко бросились бежать, бросив мне под ноги гранату – так, чтобы я не смог до нее дотянуться. Когда я прочитал последнюю строку молитвы, то понял, что граната не разорвалась», - говорилось в письме, который в военные годы не дошел до адресата.

Подобных историй существует великое множество. Молитва спасала людей, которые встречали в лесу волков – те разворачивались и уходили. Благодаря мощным строкам молитвы воров и разбойники возвращали украденные вещи, прилагая записки о раскаянии и о том, что их надоумил на это Господь. Этот священный текст спасет от любой напасти, которая может угрожать человеку.

И это еще не все. За последние годы ученые провели большое количество экспериментов.

В частности, на одном из них с разных водоемов было взято определенное количество воды. Во всех пробах было зафиксировано содержание золотистого стафилококка и кишечной палочки.

Над водой неверующие и верующие люди читали молитву “Отче наш” и пробы были осененные крестным знамением.

Результаты повторной экспертиза этих образцов были впечатляющими. Количество бактерий в емкостях уменьшилась в сотни, а в некоторых – и в тысячи раз.

И главная тайна этой молитвы познается не только в горе. Если читать “Отче наш” ежедневно жизнь наполнится светом и добром, уверяют священники.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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