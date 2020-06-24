“Отче наш” – это очень мощная молитва,с которой связано много тайн и интересных фактов
Об этом сообщается на Facebook-странице Свято-Покровской религиозной общины Украинской православной церкви с. Бобрица.
Отмечается, что строки молитвы скрывают в себе тайный смысл.
Что касается языка молитвы, то все самые древние тексты молитвы “Отче наш”, которые известны в наше время, – это тексты древнегреческим диалекте койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Как известно, языком Иисуса Христа был галилейский диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва Господня не сохранилась.
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Отмечается, что Иисус произносит текст молитвы при разных обстоятельствах. В Евангелии от Матфея “Отче наш” входит в состав Нагорной проповеди. А вот у Луки Иисус дарует ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу “научить молиться”.
Молитву “Отче наш” применяли с самых ранних христианских времен. Общее распространение как главная христианская молитва получил вариант Евангелия от Матфея.
Именно этот текст подан в Дидаху, древнейшем памятнике христианской письменности (конец I – начало II века). К тому же там есть указания произносить молитву трижды в день.
Текст самой молитвы звучит так:
“Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя твое,
Да приидет царствие твое,
Да будет воля твоя,
Как на небе, так и на земле.
Хлеб наш насущный дай нам днесь;
И остави нам долги наши,
Как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение,
Но избавь нас от лукавого”.
Смысл молитвы «Отче наш» заключается в том, что она является универсальным Божьим словом, которое можно использовать для разнообразных нужд. Как для благословения своего пути, так и для защиты от зла, от болезни и от любого бедствия.
Главная тайна этой молитвы – в ее силе. Бог спасал многих людей, которые читали “Отче наш”,когда находились под угрозой.
Существует много историй спасения, которые свидетельствуют о невероятных возможностях этой молитвы.
Чтение “Отче наш” может помочь даже избежать смерти.
Так, один из ветеранов Второй Мировой войны на имя’я Александр в письме к жене описал историю, которая приключилась с ним в 1944 году. Он был немцами и ждал своей гибели.
«Я с ранением в ноге лежал в доме, услышал стук шагов и немецкий язык. Я понял, что сейчас умру. Наши были близко, но рассчитывать на них не приходилось. Я не мог пошевелиться – не только потому что был ранен, но и потому, что оказался в тупике. Ничего не оставалось, кроме как молиться. Я готовился к смерти от руки противника.
Они увидели меня – я испугался, но не перестал читать молитву. У немца не оказалось патронов – он начал о чем-то быстро говорить со своими, но что-то пошло не так. Они резко бросились бежать, бросив мне под ноги гранату – так, чтобы я не смог до нее дотянуться. Когда я прочитал последнюю строку молитвы, то понял, что граната не разорвалась», - говорилось в письме, который в военные годы не дошел до адресата.
Подобных историй существует великое множество. Молитва спасала людей, которые встречали в лесу волков – те разворачивались и уходили. Благодаря мощным строкам молитвы воров и разбойники возвращали украденные вещи, прилагая записки о раскаянии и о том, что их надоумил на это Господь. Этот священный текст спасет от любой напасти, которая может угрожать человеку.
И это еще не все. За последние годы ученые провели большое количество экспериментов.
В частности, на одном из них с разных водоемов было взято определенное количество воды. Во всех пробах было зафиксировано содержание золотистого стафилококка и кишечной палочки.
Над водой неверующие и верующие люди читали молитву “Отче наш” и пробы были осененные крестным знамением.
Результаты повторной экспертиза этих образцов были впечатляющими. Количество бактерий в емкостях уменьшилась в сотни, а в некоторых – и в тысячи раз.
И главная тайна этой молитвы познается не только в горе. Если читать “Отче наш” ежедневно жизнь наполнится светом и добром, уверяют священники.
Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.
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