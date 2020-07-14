Волонтер Роман Доник заявил, что лично у него нет ни доверия к нынешней власти, ни какой-то связанной с этими людьми уверенности

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

По словам волонтера, он ожидает от каждого действия Владимира Зеленского и членов его команды чего-то не хорошего, то, что в перспективе еще серьезнее ухудшит ситуацию.

Также он отметил, что отношение у него к нынешнему президенту не просто критическое, а отрицательно-критическое. Но ведь власти ведь нужно доверять. Не стоит забывать, что именно власть определяет внешнеполитический курс страны, а граждане содержат ее, платя налоги.

"Понимаете, все что сейчас происходит, я воспринимаю не просто критически, а ооочень критически. Даже можно сказать отрицательно. Заведомо ожидая от власти какого то пдвоха и на***ова. Моя паранойя расцвела буйным цветом. Я не доверяю Зеленскому как президенту", - заявил Доник.



Волонтер хочет верить, что президент реализует свои обещания, и мы увидим конкретные результаты, но таковых явно не наблюдается.

"Понимаете, такого пи**ца не было никогда. Даже при Януковиче. Люди, которые пришли к власти, знают, что это власть временщиков и не сегодня завтра все на***ется с громким треском. И они рвут, как в последний день", - резюмировал Доник.

Ранее мы писали, что переселенцы, не предавшие Украину, которые не имеют жилья и потеряли все - не получили льгот.

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Мирослав Гай.

Дети погибших украинских воинов сдают ВНО, те же луганчане из Станицы Луганской, которые переехали на мирную территорию Украины, в отличии от своих земляков из Луганска, которые получат двойную зарплату или двойную пенсию, не жалуются на жизнь, добиваются всего сами.

Он отмечает, детьми и вообще гражданами на оккупированных территориях нужно заниматься и помогать со вступлением надо, но не путем посева ненависти и дискриминации других групп, потому что в результате и детей не спасем, а наоборот усилим раскол в обществе.

Напомним, оккупанты решили оставить жителей ОРДЛО без высшего образования.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Кремль готовится сделать ОРДЛО "независимым государством".