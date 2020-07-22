Защитника Украины зверски избили после того, как он вступился за девушек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Так, боец из батальона «Азов» сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. После этого виновник избил его до потери сознания.

Сам военный находился в Запорожье во время отпуска, приехав туда из зоны ООС. Около полуночи возле супермаркета он заметил, как пристают к девушкам.

«Он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту и агрессивный молодчик нанес пострадавшему удары по голове, после чего он потерял сознание», — говорится в сообщении.

С места инцидента уже изъяли камеры видеонаблюдения. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Виновника удалось разыскать — ним оказался местный житель 1991 года рождения. Задержанному за нападение грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что пострадавшего зовут Олег Черевко. Ему уже провели операцию, но боец и дальше находится в коме.

«У него открытый перелом основания черепа со смещением, осколки в головном мозге и водянка в мозге», — рассказал Евгений Довгий.

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