Берега местного курорта Кирилловка массового атаковали медузы

Об этом пишет Politeka.net, основываясь на видео, которое выложил один из пользователей Сети (скрольте страницу до конца).

Согласно видеоряду, на территории Федотовой косы к берегу прибило огромное количество медуз.

Автор видеоматериала заверил в том, что сейчас невозможно окунуться в воду из-за морских "недоброжелателей". Хотя другие очевидцы считают, что медузы практически исчезли.

В срочном порядке медуз с берега убирают сотрудники коммунальных служб. Представители морского мира изрядно так испортили настроение постоянным отдыхающим и тем, кто прибыл на курорт во время выходных.

Недавно мы сообщали о том, что в знаменитый украинский курорт Запорожской области пожаловала гроза вместе со смерчем и зарядами молнии. Красивое и в то же время опасное зрелище было зафиксировано на множество камер.

Небо над популярным украинским курортом затянули тяжелые серые тучи, предвещая мощную грозу или настоящий ураган. Грозовой фронт многокиллометровой волной надвигался на Кирилловку, из него постоянно били электрические разряды молний.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

Как сообщала Politeka, опасные существа заполонили Азовское море, кадры: "Атакуют сразу...".

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