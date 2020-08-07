Украинские спасатели сообщили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет Politeka.net.
Специалисты отмечают, что уровень пожарной опасности из-за жаркой погоды в ближайшие дни коснется жителей центральных, западных, а также Одесской и Николаевской области.
При этом, общий уровень пожарной опасности будет преобладать с 8 по 10 августа.
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Отметим, что с начала этого года в результате пожаров в Украине погибли 928 человек.
Напомним, что в июле в одном из районов Луганской области вспыхнул масштабный пожар. Тогда площадь поражения составила 85 га. Из-за сильных порывов ветра языки пламени охватили ближайшие лесные массивы, в том числе и населенные пункты, где проживают люди. К счастью, спасатели справились со стихией.
Ранее мы сообщали о том, что в районе курортного поселка Затока горела база отдыха "Голубой огонек". По словам свидетелей увиденного, на одном из зданий базы отдыха треснула крыша, а после вспыхнуло пламя.
Местные жители кинулись своими силами тушить пожар. Случайные очевидцы сообщили, что в эпицентре бедствия находились газовые баллоны, которые могли стать одной из причин возгорания. Пожар в скором времени удалось ликвидировать, постарадало 34 человек, жертв удалось избежать.
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Также Politeka писала, что на Харьковщине спасатели второй день борются с огнем, фото: 15 очагов пожара.
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