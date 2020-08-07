В Украине появились новые районы, которые попадут в красную карантинную зону

Центр общественного здоровья Минздрава обновил карту карантинных зон в Украине.

В частности, в стране появились новые красные зоны, где действуют самые жесткие ограничения. К ним отнесли Харьков и Костопольский район Ровенской области. Остался в красной зоне также Кицманский район Черновицкой области. В то же время Луцк и Тернополь, которые раньше были красными зонами смогли переместиться в оранжевую и зеленую соответственно.

Новые ограничения начнут действовать в соответствующих зонах с понедельника, 10 августа.

Отметим также, что в оранжевую зону попали Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Ровенский район, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Городенковский район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области.

В желтой зоне оказались Закарпатская область и Черновицкая область за исключением ее областного центра. Кроме того, соответствующий уровень заражения китайским вирусом зафиксирован в отдельных районах Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

Остальные регионы Украины, а также Киев находятся в зеленой зоне.

Отметим, что ранее в Минздраве пообещали обновлять карту карантинных зон каждую пятницу.

Также добавим, что в Украине третий день подряд фиксируются антирекорды по числу новых случаев заражения китайским вирусом. Так, по состоянию на утро 7 августа в стране был подтвержден 78 261 случай заражения. Из них 1453 были подтверждены за последние сутки. Всего в стране жертвами вируса стали 1852 человека. Еще 43 055 человек вылечились.

Напомним, карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что карантин готовятся ужесточить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "С 10 августа...".