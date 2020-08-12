В Украине предлагают отзывать нардепов по народной инициативе

Как передает Politeka.net, соответственный законопроект появился на сайте Верховной рады.

Известно, что авторами документа являются депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Максим Павлюк.

Они предлагают обеспечить избирателям возможность отозвать народного депутата Украины, если он нарушает определенные правила:

нарушение нардепом положений Конституции и законов;

систематическое невыполнение депутатских обязанностей;

использование полномочий депутата в личных целях;

систематическое нарушение норм депутатской этики и морали;

несоответствие деятельности депутата принципам и положениям его предвыборной программы;

сокрытие собственного имущества и доходов;

Стоит отметить, что согласно документу, право ставить вопрос об отзыве народного депутата принадлежит только избирателям соответствующего избирательного округа.

Ранее мы сообщали, что воин ВСУ предложил лишить депутатов льгот.

По его словам, сохраненных таким образом денег хватит для улучшения жизни нуждающихся в этом украинцев.

"Я, как контрактник, который проедает средства государства, считаю нужным снять все льготы с депутатов, которые пришли к власти, так как они туда шли добровольно. Тех средств хватит на больницы, школы, инвалидов и другим", - отметил военнослужащий.

Кроме того, он призвал идти на службу избранников народа и их родственников.

Напомним, скандальная Третьякова рассказала о роспуске Рады Зеленским.

Как сообщала Politeka, обедневшей Третьяковой предложили сложить мандат.

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