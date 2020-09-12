Кабмин собирается внести изменения в перечень карантинных ограничений, которые действуют в Украине

В первую очередь, это касается «красной» и «оранжевой» зоны, заявил в эфире одной из телепередач на украинском канале глава МОЗ Максим Степанов, передает Politeka.net



По словам министра, совместно с мэрами городов Минздрав пересмотрит возможность изменить часть запретов «красной» зоны, учитывая ситуацию на местах.

Степанов напомнил о важности соблюдать все противоэпидемиологические нормы «красных» и «оранжевых» карантинных зон по регионам для того, чтобы система работала, и украинцам могли вовремя оказывать медицинскую помощь.

По состоянию на утро 12 сентября в Украине зафиксировали 3 103 новых случаев китайского вируса. При это общее количество зараженных достигло 151 859 пациентов.

Неутешительную статистику обнародовали в СНБО. Вследствие болезни в целом в стране скончались 3148 украинцев, из них за сутки — 72, Выздоровели от опасного недуга уже 69 346, из них 1341 – за сутки. Продолжают болеть на данный момент 80 365 человек.

Нужно сказать, что Киев лидирует по количеству инфицированных. Всего с начала пандемии в столице заболели 16 951 человек. На втором месте Львовская область, там зафиксировано 16 774 зараженных, за ней следует Харьковская – 12 404, Черновицкая области – 11 988 и Ивано-Франковская.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ: "дети не будут учиться...".