16 сентября 2000 года именитый украинский журналист Георгий Гонгадзе ушел с работы и домой уже не вернулся

Это произошло 20 лет. На момент гибели украинскому журналисту исполнилось 31 год, у него была семья: молодая супруга Мирослава и трехлетние дочери-близнецы Нана и Соломия.

В 2020 году девушкам исполнилось 23 года. Предлагаем вам посмотреть, как сейчас выглядят дочери Гонгадзе и чем они занимаются сейчас.

После убийства Георгия Гонгадзе, Мирослава с дочерьми-близнецами переехала жить в США. С момента прибытия в Америку, в 2001 году, она работала телевизионным и радиокорреспондентом "Голоса Америки", а также внештатным корреспондентом радио "Свобода".

Малышки провели свое детство в Вашингтоне. Когда они окончили школу их пути разошлись, ведь близняшки выбрали разные вузы: Соломия решила учиться в Великобритании, а Нана осталась в Вашингтоне. На последних фото можно увидеть, что Нана оставила естественный темный цвет волос, а Соломия стала яркой блондинкой.

Соломия Гонгадзе выбрала для себя политическое направление – она поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук и благодаря своим успехам, а также активной общественной деятельности и участию в социально-значимых проектах, вошла в топ-100 самых перспективных студентов Британии. Обучение Соломия Гонгадзе продолжила на магистратуре в Королевском колледже в Лондоне.

Нана Гонгадзе изучает историю искусств в Американском гуманитарном университете Вашингтона. Также девушка работает PR-специалистом в крупной медиакомпании в США.

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