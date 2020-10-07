Известная журналистка Наталья Влащенко осудила выступление певицы Оли Поляковой в Харькове

Влащенко отметила, что в Украине растет заболеваемость на китайский вирус, а звезды "могут полгода потерпеть без концертов".

Об этом она заявила в новом выпуске проекта "Влащенко LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, она обратила внимание на то, что для жителей Харькова концерт был бесплатным, но самой Поляковой за выступление заплатили политики, ведь в Украине вскоре стартуют местные выборы.

При этом журналистка обратила внимание на то, что многие туда пришли без масок, наплевав на карантинные ограничения.

"Понятно, что для Оли этот концерт не был бесплатным, ей заплатили политики, потому что в Украине скоро выборы. Вы много видите там людей в масках? Нет, потому что на улице тяжело в маске, хотя в помещениях и в скоплении людей маска необходима. Но человеку можно потерпеть полгода без концертов", – высказалась журналистка.

Влащенко также пристыдила певицу, так как собирать толпу во время пандемии и карантина, по ее мнению, было неправильным решением.

"Почему-то хочется сказать: Оль, ну ты же не умираешь и не пухнешь с голода, у тебя все в порядке, у тебя муж бизнесмен. Ты же не парикмахерша, которая живет на свою зарплату, ты не продавщица. Ну можно было же и потерпеть немножко, а не собирать в период растущей заболеваемости COVID-19 такую толпу?" – подытожила Влащенко.

Напомним, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.

Как сообщала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.