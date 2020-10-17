Мы начинаем серию журналистских расследований, в которых познакомим вас с командой кандидата в мэры, известного аграрного рэкетира Херсонщины, рейдера из 90-х по кличке Сатана Каховский - Игоря Колыхаева.

Об этом говорится в материале Антикор.

И начнем с его правой руки - давнего помощника, бывшего полицейского Виктора Скибы. Данный персонаж известен еще с начала 2000-х своим брутальным отношением к заключенным. В арсенале его методов работы - побои, изнасилования и пытки.

Снимал на видео интим и шантажировал предпринимателей

Виктор Скиба - уроженец Узбекистана, сейчас, судя по прописке, проживает в Херсоне. Бывший сотрудник уголовного розыска в Херсонской области. Входит в близкий круг общения Игоря Колыхаева. На данный момент возглавляет службу безопасности избирательного штаба политического проекта «Нам тут жить», созданного Колыхаевым.

По имеющимся данным, в начале 2000-х, будучи сотрудником уголовного розыска, Скиба зарабатывал на том, что шантажировал местных бизнесменов. Организовывал им встречи с молодыми девушками, дожидался, пока похотливые ухажеры опьянеют и вступят в интимный контакт - и незаметно снимал этот процесс на видео. За неразглашение данной информации - требовал деньги.

Изуродовал парня пытками в управлении МВД



В 2004 году Суворовским райсудом Херсона Скибу в числе других его коллег признали виновным в совершении преступлений по ч.3 ст.364, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.127 КК Украины, приговорили к 7 годам заключения, запретили занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти, конфисковали имущество. Такое наказание этот оборотень в погонах заслужил за то, что вместе с сослуживцами на допросе незаконным способом выбивал показания из жителя Херсона Е. Р., который проходил в качестве свидетеля по делу.

Напомним детали этой жуткой истории. В 2002 году страна содрогнулась от новости: в Херсоне судили трех милиционеров, которые средь бела дня прямо в областном управлении МВД подвергли пыткам 28-летнего парня, пришедшего к следователю в качестве свидетеля по делу об угоне автомобилей. Парень, который не имел абсолютно никакого отношения к банде угонщиков, отвечал на все вопросы отрицательно, чем разозлил следователей. Оборотни в погонах начали издеваться над своей жертвой, применяя физические пытки (выкручивали руки, вставляли пальцы в ноздри, силой усадили на шпагат, били по почкам) после которых, по словам матери потерпевшего, он лишился способности иметь детей. Мучители даже не извинились.

Помог полиции отмазать топливных аферистов и сделать виновными их жертв

Но и это еще не все яркие эпизоды в криминальном прошлом (а может и настоящем) друга Колыхаева. В 2019 году Скиба стал фигурантом еще одного крупного скандала. Если коротко: фирма Колыхаева «Продэксим ЛТД» пострадала от аферистов, которые продали ей топливо, взяли деньги, а товар не отдали. Оказалось, жертв этих топливных кидал - не мало. Всем обманутым покупателям продали топлива на несколько миллионов гривен. Вместо того, чтобы ловить реальных преступников, Скиба помог своим старым знакомым из полиции повернуть дело так, чтобы виновными сделать… пострадавших от аферы. И выбить из них деньги за неполученное ими же топливо в пользу компании Колыхаева. Как бы смешно это ни выглядело, но суд стал на сторону Скибы и подельников и начал арестовывать имущество жертв беспредельщиков.

Еще одна непыльная работенка, которую придумал Скибе Колыхаев - запугивать аграриев в области, которые «осмелились» поднимать бунты с требованием повышения рентной ставки для Сатаны Каховского, паразитирующему на бесправном положении паевиков. В задачи помощника входят привычные ему методы: шантаж, терроризирование и персональные угрозы собственникам земли. Об этом можно узнать, выехав на локацию, где находятся паи, и пообщавшись с людьми, которые подтвердят правдивость слов наших журналистов.

Эти небольшие зарисовки о непубличной команде кандидата говорят о нем больше всех бордов и красивых слоганов. Поэтому, выбирая себе власть на ближайшие годы, обращайте внимание не только на красивую рекламу, но и на команду своего фаворита. Ведь, как известно, короля делает свита. А еще не забудьте поинтересоваться, откуда у кандидата деньги на кампанию – не за счет ли обиженных паевиков и жертв топливных аферистов он их собрал?