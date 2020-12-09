Пандемия коронавируса уже больше года не сбавляет обороты. В сложившихся условиях многие задаются вопросом о том, насколько велика вероятность заразиться при общении с больным человеком

Количество новых случаев заболевания СOVID-19 ежедневно растет. А вместе с ним тревожность людей. Многих волнует вопрос о том, как долго и близко нужно общаться с зараженным человеком, чтобы заболеть коронавирусом.

На этот вопрос эксклюзивно для Clutch.ua ответил врач анастезиолог, реаниматолог из Израиля Борис Бриль.

"Нет 100% гарантии на заражение коронавирусом, как нет и 100% гарантии на выздоровление. Достаточным условием является активная фаза и наличие довольно большого количества вируса. К примеру, в больницах.

Если врач интубирует или проводит процедуры на зубах, не используя определенную маску ( FFP3, FFP2) и защитные очки, то, конечно, шанс заразиться очень высокий. Если же люди общаются на расстоянии больше двух метров - шанс падает. Если говорить, к примеру, о лифте, то там риск заболеть коронавирусом увеличивается в 26 раз", - сообщил Борис Бриль.

Также он отметил, что исследования в CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - прим.ред) показали, что 75% добровольцев эксперимента, которые заразились коронавирусом, но постоянно носили маски, болели в более легкой форме, чем люди, которые маски не носили.