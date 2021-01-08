С начала декабря в рамках акции «Новогодняя елка – 2021» Госэкоинспекция выявила 274 нарушения правил продажи елок, начислив 429 456 гривен убытков.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает «Знай».

"В течение месяца территориальные органы Госэкоинспекции проверяли места сбыта елок и сосен. Основные «контрольные точки» - наличие бирок на деревьях с индивидуальным идентификационным кодом, регистрация кода в системе Лесохозяйственного информационно-аналитического центра и достоверность информации в накладных продавца», - пояснил председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

В целом за нарушение этих требований инспекция привлекла к административной ответственности 177 человек, составив 235 протоколов об админнарушении. 88 материалы переданы на рассмотрение в суды.

"Нарушители, выявленные ГЭИ, получили наказание согласно статье 88-1 КУоАП-штраф от 510 до 1700 гривен. Кроме штрафных санкций, недобросовестные продавцы также возмещали ущерб, нанесенный окружающей среде из - за незаконной торговли деревьями», - подчеркнул Андрей Малеванный.

Акция "Новогодняя елка" проводится Госэкоинспекцией ежегодно, чтобы противодействовать незаконной продаже деревьев на новогодние праздники. Однако глава ГЭИ добавил, что для борьбы с этими нарушениями необходимы законодательные изменения.

"Для минимизации случаев таких нарушений важны изменения на нормативно-правовом и законодательном уровне. Необходимо увеличивать штрафы за реализацию деревьев без бирок и документов, нужно менять таксы, по которым рассчитываются убытки. Это позволит предотвращать нарушения за счет высокой ответственности для предпринимателей и лесорубов», - отметил Андрей Малеваный.