Языковый вопрос всегда был болезненным для Украины. А сейчас о нём снова вспомнили – и с 16 января языком обслуживания во всей стране по умолчанию стал украинский

Ситуацию в эфире канала «Знай 24» прокомментировала депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», известный журналист Елена Мошенец.

«Сама я думаю иногда по-украински, иногда по-русски. Но на этот счёт у меня есть политическая позиция: украинский язык – государственный, он у нас один, и мы его должны защищать. Защищать его не будет никто, кроме украинцев – ни в России, на в Канаде, ни в Италии, хотя в этих странах много украинцев», - говорит Мошенец.

В минувшую субботу украинский стал официальным языком обслуживания. Все заведения этой сферы должны предлагать клиентам свои услуги на украинском языке, а также предлагать на нём информацию о своих товарах и ассортименте услуг. Предпринимателям, которые нарушат это правило, грозят штрафы.

Но официальный – не значит обязательный. Клиента могут обслужить и на любом другом языке, если и он, и обслуживающая сторона сочтут его удобным для себя.

Эксперты полагают, что нововведения могут стать актуальными только для таких двуязычных городов, как Киев и Одесса. На западе страны в сфере обслуживания, как и во всех других сферах, будут, как и прежде, говорить по-украински, а в восточных областях – по-русски. В практическом плане новые правила ничего не изменят.

«Хочется, чтобы язык развивался параллельно с нашей державой, чтобы он был нашей гордостью. А как вопрос выглядит в политических баталиях – это уже другое дело», - говорит Елена Мошенец.

Ранее она предостерегала Украину от вмешательства в американские выборы.

Также сообщалось, каким именно образом может осуществляться обслуживание на другом языке, кроме украинского.