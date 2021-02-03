Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк и председатель комитета Верховной рады Андрей Герус несут полную ответственность за аварии в энергосистеме и должны быть немедленно вызваны на ковер в Офис президента.

Об этом заявил первый заместитель энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко, комментируя вторую за последний месяц аварию в ОЭС Украины.

"В эти минуты Запорожская ТЭС села на ноль-из системы выпало 750 МВт. Сейчас энергетики пытаются вернуть в работу два блока. И это все посреди зимы. Сложно в это поверить. Вот до чего наш «независимый» регулятор довел энергетическую отрасль. Полтора года НКРЭКУ целенаправленно уничтожала топливно-энергетический комплекс страны, чтобы теперь посреди зимы шантажировать страну веерными отключениями", - заявил Кучеренко.

Руководство национального регулятора под покровительством Геруса в течение года сознательно разрушали энергетический сектор, чтобы из-за угроз отключений, запустить в Украину российскую электроэнергию, убежден Кучеренко.

«Надеюсь, Тарасюк сейчас стоит на ковре на 4-м этаже на Банковой, с Герусом на пару. То, чем эта двойня занималась последние полтора года - это терроризм. Шайка самозванцев из НКРЭКУ фактически взяли страну в заложники. Это не только вопрос света в Энергодаре или в Киеве - это угроза жизни людей!",- прокомментировал Кучеренко.

Напомним, 3 февраля из-за аварии на подстанции «Луч» в Запорожской области, системой аварийной защиты была отключена Запорожская ТЭС, которая на тот момент работала тремя энергоблоками мощностью 750 МВт.

Авария на подстанции привела к краткосрочному отключению электроснабжения в городе Энергодар. Усилиями энергетиков Запорожской ТЭС «ДТЭК Энерго» электроснабжение города было оперативно восстановлено.