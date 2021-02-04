Национальная экономическая стратегия 2030 ориентирована на укрепление энергобезопасности Украины и интеграцию в европейское энергопространство



Об этом написал эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский на своей странице в Facebook по результатам презентации Национальной экономической стратегии 2030 в Кабинете Министров.



По его словам, первоочередной задачей для власти в энергоотрасли является ликвидация нерыночных подходов и обеспечение институциональной независимости регулятора, что позволит добиться энергобезопасности страны.



«Энергетическая безопасность - это достаточное количество энергоресурсов надлежащего качества и их диверсифицированное поставки через надежную инфраструктуру на конкурентные рынки, к которым имеет доступ платежеспособный потребитель. Мы считаем, что именно дееспособный цепочка «ресурсы-инфраструктура-рынки-потребитель», - это магнит для инвестиций и одна из точек восстановления национальной экономики», - написал Билявский.



Эксперт также отметил, что для обеспечения интеграции энергоотрасли в европейское пространство главным ориентиром является энергетический переход (European Green Deal), устойчивое развитие сектора ВИЭ, синхронизация критической инфраструктуры с европейскими сетями.



«Мы считаем, что учитывая активную подготовку ЕС к внедрению пограничного углеродного налога, нашем государстве уместно создать институт Правительственного Уполномоченного по вопросам декарбонизации, а также поддержать альтернативную энергетику. Что касается газотранспортной системы, это перенос точек приема-передачи газа с восточной на западную границу. Что касается энергосистемы, это синхронизация с ENTSO-E», - отметил Белявский.



По расчетам экспертов Центра Разумкова, после объединения энергосетей Украины и ЕС, устойчивость отечественной системы мгновенных «разгрузок-погрузок» увеличится втрое.



По преодолению энергетической бедности граждан, то по мнению Белявского ориентирами для власти должны стать монетизация субсидий, решение проблемы долгов на энергорынках и широкое внедрение энергоэффективных мероприятий, а также продолжение программы «теплых кредитов» и поддержка ОСМД.



«Крайние социологические исследования Центра Разумкова (декабрь 2020г.) указывают на то, что 30% граждан не имеют достаточного количества средств для поддержки должной температуры в помещении во время отопительного сезона. Показательным также является тот факт, что 54,3% сограждан будут искать средства для уплаты счетов, но уменьшать потребление энергоресурсов»,- написал Белявский.



Напомним, Национальная экономическая стратегия - 2030 была подготовлена рабочей группой Кабмина на платформе Центра экономического восстановления. С 22 января по 10 февраля проводится широкое обсуждение проекта этого документа.