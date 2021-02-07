Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус придумал очередной фейк о якобы остановке энергоблоков ТЭС компании ДТЭК, чтобы оправдать начатый им импорт тока из России

Об этом сообщил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко, пишет znaj.ua.

"Герус снова ушел в безумные информационные манипуляции ради защиты милого для него импорта российской электроэнергии. За последние 1,5 года манипуляции стали мейнстримом энергетической отрасли. Для политиканов - это нормальное дело. Манипуляции и фейки», - сообщил Бутенко на своей странице на Facebook.

Глава D.Trading отметил, что последние несколько недель наблюдается повышенная активность Андрея Геруса, главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, ряда трейдеров-импортеров, которые синхронно защищают и отстаивают закупку электрической энергии у России.

"Тезис у них до тошноты очень прост: страна не может без «русского» тока. Этот тезис ничем не отличается от другого, который мы не слышим с 2015 года: «мы не сможем без российского газа». То есть, если есть желание и политическая воля, то все возможно. Видимо, некоторым не хватает то ли желания, то ли воли», - добавил Бутенко.

Мотивацию Геруса придумывать очередной фейк об остановке украинских блоков Бутенко объяснил растущим импортом из России, который кратно вырос с начала месяца.

"Понятно почему Герус так начал нервничать. Импорт из России вырос почти в 4 раза с начала февраля. В отдельные часы он достигает 750 МВт. На завтра это уже будет 4,3 млн. кВтч. Это факты. Это не манипуляция. Видимо как - то не удобно говорить о такой математике», - отметил Бутенко.

Он добавил, что энергоблок Ладыженской ТЭС, на котором Герус придумал «аварийное отключение», на самом деле в этот период даже не был подключен к энергосистеме. Блок находился в резерве и по решению системного оператора НЭК «Укрэнерго» не планировался к работе.

Напомним, с 1 февраля благодаря поправке Андрея Геруса Украина начала импорт электрической энергии из России. Параллельно Герус выступил против законопроекта о запрете импорта, назвав покупку тока в России «выгодной и полезной» для энергосистемы.