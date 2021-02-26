Госэкоинспекция работает над закупкой нагрудных камер для фиксации проверок на предприятиях и обеспечения беспристрастности и производительности инспекторов.

Об этом пишет «Знай».

«Сейчас работаем над закупкой нагрудных камер для инспекторов, чтобы обеспечить беспристрастные и объективные проверки. То есть, ход мер контроля будет зафиксирован и при необходимости обнародован», - проинформировал председатель ДЭИ Андрей Малеваный во время совещания с депутатами в офисе инспекции в Кривом Роге.

Он подчеркнул, что работа офиса ДЭИ по плановым проверкам крупных промышленных предприятий продолжается. Так, уже 9 марта начнется мероприятие контроля на ПАО "Сухая балка".

"Недавно в отделе промышленного загрязнения был назначен руководитель-Александр Скакальский. Сейчас продолжаются конкурсы на замещение вакантных должностей в офисе. Поэтому приглашаем опытных специалистов к сотрудничеству!",- также добавил Андрей Малеванный.

Кроме того, во время совещания совместно с депутатами обсуждался вопрос доукомплектования Офиса лабораторным оборудованием.