15 марта Государственная экологическая инспекция Украины проведет рейд, во время которого выявит и привлечет к ответственности продавцов растений-первоцветов, передает "Знай".

Инспекторы зафиксируют случаи незаконного сбыта редких растений, составят административные протоколы о выявленных нарушениях, наложат на продавцов штрафы, а также начислят убытки, причиненные окружающей среде. Их нарушитель должен возместить. Общая сумма для одного человека может составлять несколько тысяч гривен.

Рейд начнется в 11 часов. К участию в мероприятии приглашаются представители средств массовой информации.

Просим вас аккредитоваться до 15 часов 12 марта по телефону: +38 097 937 86 22 (Оксана Болотнева).

Меры контроля будут проводиться на нескольких локациях, поэтому для участников будет устроен трансфер. Чтобы присоединиться к нему, обращайтесь по телефону +38 063 800 3626 (Лина Лукьянюк). Количество мест ограничено!

Справочно: рейды по выявлению незаконной продажи первоцветов проходят по всей Украине по поручению главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного. В прошлом году во время усиленных мероприятий контрой только в начале марта было зафиксировано 206 фактов реализации редких растений. Убытки от уничтожения первоцветов составили более 700 тысяч гривен.