Пост и молитва помогают человеку на пути к утраченному Раю.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди после чтения первой части Великого канона преподобного Андрея Критского в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Мы постимся потому, что хотим вернуться в Рай…Спасение, Рай возвращаются только одной дорогой - когда человек идет путем спасительных заповедей Божиих. А пост и молитва являются помощниками нам на этом пути. Господь любит нас больше, чем мы себе можем представить. Даже самая нежная мать не может так любить своего сына или дочь, как Бог любит каждого из нас. И когда мы постимся, то Богу это приятно. Не потому, что Ему нужен пост – нам нужен пост. Но, поскольку Он нас любит, Он радуется, когда мы постимся», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поделился примером того, как Господь любит тех, кто постится.

«Один духовный старец проходил через село и увидел похоронную процессию. Несли умершего человека. И он видел, что за телом умершего идут два ангела. Старец удивился, что вроде простой человек, а такую честь имеет от Бога. И он захотел узнать, что же такого человек сделал, что он заслужил такую честь от своего Творца. И он воззвал ко Господу: «Господи, открой, что это за человек, что он сделал, что Ты такие милости ему посылаешь!», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Господь услышал молитву старца, и ангелы подошли к нему и один сказал: «Я - ангел среды». Второй говорит: «Я -ангел пятницы. Этот человек в своей жизни старался соблюдать среду и пятницу, поститься. И даже когда он был болен, лежал на смертном одре, ему было очень трудно, но он все равно старался соблюдать посты в эти дни. И поэтому, когда он умер, Господь послал нас, чтобы мы проводили его тело в землю, а душу - на Небо».

И старец удивился, как Господь благоволит к тем людям, которые стараются соблюдать пост, заставляют себя соблюдать пост», - подчеркнул Блаженнейший.

Предстоятель напомнил, что «Бог любит, когда мы заставляем себя делать добро. А одно из крупнейших добрых дел - это пост и молитва».

Митрополит Онуфрий пожелал верующим, чтобы они соблюдали пост по мере своих сил, прилагая к нему молитвы, «и может медленными шагами, не семимильными, а такими маленькими шажками, детскими, - а все-таки идти по тому пути, который ведет человека к утраченному Раю и Царствию Небесному».

Фото: news.church.ua