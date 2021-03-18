122 тысячи бесплатных smart-счетчиков установят в этом году в домах жителей Киева, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областей. Они помогут украинцам лучше планировать и управлять своим потреблением электроэнергии и расходами на неё, а энергокомпаниям – строить современную инфраструктуру электрических сетей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Сети.



ДТЭК Сети внедряет европейские стандарты обслуживания. Как отмечают в компании, с учетом установки новых счетчиков, до конца 2021 года у клиентов операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети будут работать 820 тысяч умных (smart) приборов учета.

Получат новые счетчики клиенты бесплатно. Средства на их установку заложены в инвестиционных программах ОСР ДТЭК Сети – ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Одесские электросети.

«Операторы системы распределения ДТЭК Сети реализуют свои инвестпрограммы для того, чтобы в доме каждого нашего клиента был свет и комфорт. Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую. В 2021 году операторы систем распределения установят умные счетчики еще для 122 тысяч наших клиентов в 5 регионах, где работают ОСР ДТЭК Сети», – прокомментировал Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

Smart-счетчики – это основа для современной энергетической инфраструктуры и построения Smart Grid в Украине. Они автоматически передают показания о потребленной электроэнергии. Таким образом, экономят время клиента – ему не нужно дополнительно сообщать компании эти данные через онлайн-сервисы или колл-центр. Также в новых счетчиках предусмотрена функция дневного и ночного потребления электроэнергии. Это поможет клиентам сократить расходы на электричество при активном использовании ночного тарифа.