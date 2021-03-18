Мировые цены на сельскохозяйственное сырье растут и будут расти, поэтому она очень хорошо себя чувствует. А Украина должна поддерживать перерабатывающую, а не сырьевую отрасль, потому что она дает добавленную стоимость и рабочие места. Зато нардепы проголосовали закон о снижении НДС до 14% для производителей сырья, что причинит вред бюджету. Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, это лоббистское решение, за которое проголосовали вопреки критике, причинит вред бюджету, а также ударит по перерабатывающей промышленности, развитие которой должна прежде всего стимулировать украинская власть.

"Фактически налоговая нагрузка в эти 6% переносится с сельскохозяйственного товаропроизводителя на переработку. А мы переработку должны поддерживать. Переработка создает рабочие места, создает добавленную стоимость. Это то, что надо развивать. А не сырьевую отрасль», - убежден Гетманцев.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656), был принят в конце прошлого года. Тогда же многие СМИ писали о том, что закон был пролоббирован в Раде «аграрной группой», межфракционным объединением «Доверие», которые ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что это снижение НДС даст Веревскому возможность получить дополнительно 8 миллиардов гривен.

А председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что снижение НДС для аграриев, которые поставляют сырье, не приведет к уменьшению цен на продукты питания для населения, как это задекларировано в законе. Ведь для того, чтобы реальная цена продуктов снизилась, необходимо было уменьшить НДС для всех групп продукции и по всей цепи ее производства, включая переработку.