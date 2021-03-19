О национализации ОАО «Мотор Сич» высказал свое мнение в программе «Романенко. Беседы» Сергей Корж, инженер-конструктор авиадвигателей и эксперт по авиастроению, а также положительно прокомментировал идею восстановления справедливости, в частности относительно украинских рабочих.

Корж рассказывает, что проблемы по этому поводу начались еще давно, если конкретнее, то в 1994 году, когда «Мотор Сич» приватизировали. 2014 год, аннексия крымского полуострова, война в Донбассе - эти события, разумеется, обострили конфликт, существовавший ранее.

Эксперт также отмечает, что сейчас публичное информационное пространство полно утверждений, требующих сопроводительных комментариев. Например, он вспоминает выступление бывшего премьера и ставит к нему такой вопрос: «Где же ты был, дорогой, когда вы на заседании Кабмина голосовал за решение вокруг этого предприятия? Оно не было включено в перечень стратегических предприятий ни в 2015, ни в 2016 годах».

Другой пример - заявление, которое полгода назад сделал действующий президент Украины Владимир Зеленский, об аудите предприятий стратегического для государственной безопасности и экономики значение. Тогда же прозвучала мысль о необоснованности приватизации «Мотор Сич». Но Сергей Корж ставит в этой ситуации вопрос о критериях анализа предприятий, мол, в каком случае приватизация обоснована.

Например, продукция предприятия используется для обороны страны или авиации. «Это означает, что все государственные предприятия, которые производят чуть больше или меньше, должны быть государственными? Нет », - рассуждает он. С другой стороны, нельзя забывать и о том, что «Мотор Сич» может привлекать частные предприятия для выполнения государственного заказа. Эта тенденция еще больше усложняет ситуацию.

Напоминаем, Медведчук рассказал о санкциях Китая против Украины.

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